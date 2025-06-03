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Депутатка від «Слуги народу» Колісник, яка в листуваннях пропонувала «валити з країни», складає мандат
17:41 02.06.2025 |
Депутатка від «Слуги народу» Анна Колісник подала заяву про складання мандату. Регламентний комітет Верховної Ради схвалив її заяву.
Про це йдеться в рішенні комітету.
Згідно з його текстом, Колісник подала заяву на складання мандату ще 12 травня. Комітет вирішив внести на розгляд парламенту відповідну постанову й ухвалити її в цілому.
До політичної діяльності Анна Колісник працювала судовою експерткою в Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, а 2019 року пройшла до Верховної Ради за списком від партії «Слуга народу», де працювала у складі Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
У 2021 році вона потрапила у скандал через фото її онлайн-листування просто під час виступу тодішнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака в Раді. Тоді вона написала що «потрібно валити з цієї країни». Згодом вона пояснила, що не збиралася покидати країну назовсім, а лише планувала відпочинок на травневі свята.
У 2022-му НАБУ та САП повідомили депутатці про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації на понад 4,4 мільйона гривень, однак 2023 року суд закрив справу.
Як вказує рух «Чесно», вона не з'являється на засіданнях Ради із березня. Якщо парламент таки ухвалить рішення про позбавлення її мандату, то замість неї за списками до Ради можуть пройти Дмитро Слинько та Роман Кравець - власник Telegram-каналу «Джокер», про якого hromadske робило розслідування.
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