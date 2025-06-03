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Посол ЄС про спецоперацію СБУ: треба визнати – Україна має свої карти
17:03 02.06.2025 |
Після ударів по російських авіабазах, де базувалася стратегічна авіація, слід визнати, що Україна має свої "карти".
Про це у Facebook заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає "Європейська правда".
Вона зазначила, що вчорашній успішний удар України по глибокому тилу Росії викликав захоплення у всьому світі.
Матернова наголосила, що саме з атакованих авіабаз вилітали російські стратегічні бомбардувальники, які завдавали ударів по цивільних об'єктах, дітях і лікарнях.
"Саме тому важливо визнати: ні, Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої карти. Вона має сильну оборонну галузь, здатна до інновацій і має потенціал для проведення таких операцій", - підсумувала дипломатка.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні "немає козирів", і що Росія "тримає всі карти", натякаючи на перевагу Росії у війні. Його висловлювання часто критикували за применшення спроможностей України та надмірну поблажливість до Росії.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи атаку на російські військові аеродроми, внаслідок якої були знищені та пошкоджені стратегічні бомбардувальники, заявила, що Україна успішно захищає себе.
А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після атаки заявив, що мати союзником сильну і добре озброєну Україну - це інтерес Європи.
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