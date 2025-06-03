Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посол ЄС про спецоперацію СБУ: треба визнати – Україна має свої карти

 

Після ударів по російських авіабазах, де базувалася стратегічна авіація, слід визнати, що Україна має свої "карти".

Про це у Facebook заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає "Європейська правда".

Вона зазначила, що вчорашній успішний удар України по глибокому тилу Росії викликав захоплення у всьому світі.

Матернова наголосила, що саме з атакованих авіабаз вилітали російські стратегічні бомбардувальники, які завдавали ударів по цивільних об'єктах, дітях і лікарнях.

"Саме тому важливо визнати: ні, Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої карти. Вона має сильну оборонну галузь, здатна до інновацій і має потенціал для проведення таких операцій", - підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні "немає козирів", і що Росія "тримає всі карти", натякаючи на перевагу Росії у війні. Його висловлювання часто критикували за применшення спроможностей України та надмірну поблажливість до Росії.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи атаку на російські військові аеродроми, внаслідок якої були знищені та пошкоджені стратегічні бомбардувальники, заявила, що Україна успішно захищає себе.

А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після атаки заявив, що мати союзником сильну і добре озброєну Україну - це інтерес Європи.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6184
  0,0923
 0,22
EUR
 1
 47,5032
  0,4292
 0,91

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1607  0,02 0,06 41,7737  0,04 0,09
EUR 46,8333  0,12 0,26 47,5852  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,10 0,24 41,6400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес