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АНАЛІТИКА

Зеленський у Вільнюсі: РФ має відчувати, що означають втрати

 

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 червня, бере участь в саміті країн "Бухарестської дев'ятки" та Нордичних країн, яка проходить у литовській столиці Вільнюсі.

Зустріч організовують країни регіону з метою узгодження своїх позицій напередодні саміту НАТО в Гаазі і для обговорення подальшої підтримки України.

Під час вступного слова на саміті Зеленський наголосив, що нині з одного боку РФ почала свій літній наступ, але з іншого боку її примусили до дипломатії. "Це виклик і можливість для нас усіх спробувати закінчити війну. Найбільшим пріоритетом є наша оборона. Я дякую за всі пакети допомоги і кожну інвестицію у виробництво зброї в Україні", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Європа і США разом мають кращу зброю ніж РФ, і сильніші тактичні рішення. "Наша операція "Павутина" довела це. РФ має відчувати, що означають втрати", - зауважив український лідер.

Зеленський закликав до санкцій у разі провалу переговорів у Стамбулі

При цьому Зеленський наголосив, що Україна може покрити до 40 відсотків потреби у озброєнні внутрішнім виробництвом, але "для цього потрібно стабільне фінансування". "Нам також терміново потрібна протиповітряна оборона, особливо системи Patriot і ракети до них", - зауважив він.

Водночас Зеленський наголосив на необхідності посилити санкції проти РФ у разі провалу переговорів у Стамбулі. "Якщо Стамбул не принесе нічого, то терміново потрібні нові санкції від ЄС, 18-й пакет, і від США. Особливо, потрібні сильні санкції, які президент США Дональд Трамп пообіцяв. Санкції повинні вдарити по російській енергетиці, зокрема нафті, танкерах, а також російських банках і фінансовому центру в цілому", - резюмував він.

Основна частина саміту у Вільнбсі проводиться у закритому режимі.

На полях саміту у Зеленського також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками зустрічі, повідомив речник президента Сергій Никифоров.

"Бухарестська дев'ятка" заснована як формат співпраці у безпековій сфері. До неї входять Румунія, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща і Словаччина. Вперше "Бухарестська дев'ятка" провела саміт у 2015 році в Румунії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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