Зеленський закликав європейських союзників «чітко показати», що Росія не має впливу на НАТО

Учасники саміту країн Бухарестської дев'ятки і Нордичних країн у Вільнюсі, 2 червня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських союзників показати, що Росія не має впливу на НАТО.

«Саміт НАТО у червні. Ми повинні показати, що у Росії немає впливу на альянс і на його членів. Цей принцип повинен залишатися незмінним. Євроатлантична безпека - це справа євроатлантичних країн. Путін вирішив стати проти Європи. Тому він не має вирішувати наше майбутнє. Нам потрібно показати це чітко у червні, тому що Європа не буде ставити під компроміс свою безпеку», - сказав він на саміті країн Бухарестської дев'ятки і Нордичних країн.

28 травня агентство Reuters повідомило, що умови президента Росії Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні включають вимогу письмового зобов'язання від західних лідерів припинити розширення НАТО на схід.

У відповідь на це повідомлення посланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО на схід є справедливим.

2019 року український парламент закріпив курс на повноправне членство України в ЄС і НАТО. Відповідні зміни були внесені до Конституції, міняти яку заборонено під час воєнного стану.

Офіційно Альянс декларує політику відкритих дверей стосовно потенційного прийому нових союзників. 2008-го на саміті в Бухаресті Україна й Грузія заявили про таке прагнення, розраховуючи отримати План дій щодо членства. Це не вдалося через спротив тодішніх лідерів Німеччини і Франції Ангели Меркель і Ніколя Саркозі, однак у рішенні саміту вказано, що одного дня Україна й Грузія будуть членами НАТО.

Питання членства України в НАТО актуалізувалося з повномасштабним вторгненням Росії, Київ направив заявку на членство. 2023-го на саміті у Вільнюсі необхідність отримання Україною Плану дій щодо членства була відкинута, що де-факто прискорює шлях до членства. Втім, зауважено також, що Україна стане членом НАТО, коли «відповідатиме умовам, і буде згода всіх союзників».