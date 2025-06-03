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Зеленський закликав європейських союзників «чітко показати», що Росія не має впливу на НАТО

Зеленський закликав європейських союзників «чітко показати», що Росія не має впливу на НАТО

 Учасники саміту країн Бухарестської дев'ятки і Нордичних країн у Вільнюсі, 2 червня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських союзників показати, що Росія не має впливу на НАТО.

«Саміт НАТО у червні. Ми повинні показати, що у Росії немає впливу на альянс і на його членів. Цей принцип повинен залишатися незмінним. Євроатлантична безпека - це справа євроатлантичних країн. Путін вирішив стати проти Європи. Тому він не має вирішувати наше майбутнє. Нам потрібно показати це чітко у червні, тому що Європа не буде ставити під компроміс свою безпеку», - сказав він на саміті країн Бухарестської дев'ятки і Нордичних країн.

28 травня агентство Reuters повідомило, що умови президента Росії Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні включають вимогу письмового зобов'язання від західних лідерів припинити розширення НАТО на схід.

У відповідь на це повідомлення посланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО на схід є справедливим.

2019 року український парламент закріпив курс на повноправне членство України в ЄС і НАТО. Відповідні зміни були внесені до Конституції, міняти яку заборонено під час воєнного стану.

Офіційно Альянс декларує політику відкритих дверей стосовно потенційного прийому нових союзників. 2008-го на саміті в Бухаресті Україна й Грузія заявили про таке прагнення, розраховуючи отримати План дій щодо членства. Це не вдалося через спротив тодішніх лідерів Німеччини і Франції Ангели Меркель і Ніколя Саркозі, однак у рішенні саміту вказано, що одного дня Україна й Грузія будуть членами НАТО.

Питання членства України в НАТО актуалізувалося з повномасштабним вторгненням Росії, Київ направив заявку на членство. 2023-го на саміті у Вільнюсі необхідність отримання Україною Плану дій щодо членства була відкинута, що де-факто прискорює шлях до членства. Втім, зауважено також, що Україна стане членом НАТО, коли «відповідатиме умовам, і буде згода всіх союзників».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

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