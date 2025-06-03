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У Стамбулі Україна узгодила позиції з Німеччиною, Італією та Британією перед перемовинами з РФ
13:15 02.06.2025 |
Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України - Німеччини, Італії та Великої Британії - перед переговорами із російською делегацією у Стамбулі.
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у Х, пише "Європейська правда".
2 червня у Стамбулі Кислиця та Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України - Німеччини, Італії та Великої Британії.
Сторони узгодили позиції перед сьогоднішньою зустріччю української та російської делегацій, також члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям.
Як зазначив речник МЗС, вони детально розповіли про пункти порядку денного, які включають зустріч лідерів, повне припинення вогню та гуманітарні заходи зі зміцнення довіри.
Нагадаємо, 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".
Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.
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