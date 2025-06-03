Порошенко разом із західними політиками зустрівся в Одесі з військовими і передав їм партію дронів та техніки

Петро Порошенко під час Black Sea Security Forum в Одесі передав велику партію техніки та дронів підрозділам Сил оборони. Разом з ним з українськими бійцями зустрілися учасники форуму - екс-прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, конгресмени Джим Слеттері та Боб Маківен.

«Не слід сподіватися, що вже з понеділка вдасться підписати всеосяжне припинення вогню. Нам треба зробити так, що путін нарешті зрозумів, що він не може виграти цю війну. Єдиний ефективний крок до миру - це посилення Збройних Сил зброєю, грошима і санкційний тиск на росію. Дуже важливо, щоб ці фундаментальні речі, які я доніс під час Black Sea Security Forum, розуміли й наші союзники зі США, країн ЄС, Канади та Австралії. Сподіваюся, що наші партнери зроблять правильні висновки щодо того, що зараз відбувається на полі бою», - написав Порошенко у соцмережах.

«В Одесі ми зустрілися з військовими Військово-Морських сил та підрозділів, які обороняють Південь України. Ми мали змогу почути з вуст солдатів, чого зараз не вистачає на фронті і в якому напрямку мають працювати наші міжнародні партнери», - говорить Порошенко.

Цього разу захисникам передали вантаж на суму близько 20 мільйонів гривень - FPV-дрони, у тому числі на оптоволокні та з тепловізійними камерами для роботи в сутінках, новий детектор дронів «Аспірин», зарядні станції, денні та нічні «Мавіки».

Частина з цього вантажу піде до танкового підрозділу 126-ї бригади ТрО, командиром якого є легендарна Тетяна Чорновол. Перед початком повномасштабного вторгнення вона опанувала «Стугну», а потім стала мінусувати техніку ворога і з FPV-дронів. Таня показує західним гостям дрон і пояснює: вже за лічені години він буде в бою. «Оце Петро Олексійович передав зброю людям, які будуть її безпосередньо використовувати. На цьому полечу особисто я. В основному працюємо по машинах. Вдалося навіть мінуснути командира ворожого батальйону. Це тринадцятка, вона для ударів по першій смузі укріплень. Бо вона легко несе 5 кг. Вона залітає куди треба», - радіє військова.

«Як друг України я знаю про все, що тут відбувається, і я сподіваюся, що друзі України винесуть правильні уроки з того, що відбувається на полі битви. Чудово бачити таку людину, як Петро, що вкладає всі свої особисті ресурси, щоб допомогти своїй країні виграти цю війну. Саме така національна єдність потрібна, щоб перемогти цього злісного тирана», - говорить Тоні Еббот.

«Президенту Порошенку потрібно подякувати за те, що він витрачає свої особисті ресурси на підтримку цих неймовірних зусиль, які, на мою думку, здатні дійсно змінити траєкторію цієї війни. Це кардинальна технологія, яка змінює гру, війну, яку ми бачимо тут. І я сподіваюся, що люди в Сполучених Штатах розуміють, наскільки це важливо, і ми повинні перейняти цю нову технологію», - говорить Джим Слеттері. «Я сподіваюся, що президент Трамп усвідомлює, наскільки важливо для Сполучених Штатів Америки підтримувати Україну, залишатися відданими допомозі Україні, поки путін не зрозуміє, що він не може виграти цю війну», - наголошує американський політик.