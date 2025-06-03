Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна оновила склад делегації для переговорів з Росією у Стамбулі

08:02 02.06.2025 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський 1 червня затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Про це свідчить указ №359/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".

Документ визначає склад української делегації для участі в переговорному процесі "з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації".

Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:

* Олександр Бевз - радник глави Офісу президента;

* Олександр Дьяков - заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

* Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України;

* Юрій Ковбаса - представник омбудсмена в системі органів сектору безпеки й оборони;

* Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;

* Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

* Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

* Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;

* Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;

* Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

* Андрій Фомін - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

* Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

* Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

У порівнянні з попереднім складом делегації, затвердженим 15 травня, з неї був виключений Олексій Маловацький, начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

Проте в неділю Зеленський заявив, що відправить делегацію на зустріч із росіянами до Стамбула.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6385
  0,0201
 0,05
EUR
 1
 47,4263
  0,0769
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2938  0,13 0,32 41,8138  0,04 0,10
EUR 47,1288  0,30 0,63 47,8535  0,27 0,56

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7025  0,07 0,17 41,7200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес