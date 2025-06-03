Україна оновила склад делегації для переговорів з Росією у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський 1 червня затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Про це свідчить указ №359/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".

Документ визначає склад української делегації для участі в переговорному процесі "з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації".

Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:

* Олександр Бевз - радник глави Офісу президента;

* Олександр Дьяков - заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

* Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України;

* Юрій Ковбаса - представник омбудсмена в системі органів сектору безпеки й оборони;

* Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;

* Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

* Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

* Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;

* Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;

* Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

* Андрій Фомін - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

* Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

* Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

У порівнянні з попереднім складом делегації, затвердженим 15 травня, з неї був виключений Олексій Маловацький, начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

Проте в неділю Зеленський заявив, що відправить делегацію на зустріч із росіянами до Стамбула.