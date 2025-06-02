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АНАЛІТИКА

The Telegraph: у Європі готуються до забезпечення довгострокової оборони України без підтримки США

 Саміт «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці в Парижі, 27 березня 2025 року

Британські та французькі чиновники переключають увагу із розміщення миротворчих військ на забезпечення довгострокової оборони України без підтримки США. Про це пише видання The Telegraph.

Представники Британії та Франції, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні, обговорили необхідність «реалістично оцінити» те, що президент США Дональд Трамп залишає Україну.

«Давайте будемо реалістами і визнаємо, що США ніколи не будуть на борту», - цитує західного чиновника Telegraph, описуючи похмурий настрій на зустрічі в Гаазі.

Європейський дипломат додав: «Йшлося здебільшого про те, як зберегти необхідну підтримку Україні, коли ми припускаємо, що США продовжуватимуть надавати лише деякі специфічні ресурси, такі як розвідка»

Наразі існує занепокоєння, що президент США виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника після того, як йому не вдасться посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця грудня 2024 року Сполучені Штати надали майже 123 мільярди доларів фінансової, гуманітарної та військової допомоги - це найбільша номінальна частка допомоги, наданої Україні.

Останній транш на 500 мільйонів доларів було оголошено 9 січня. Йшлося про зброю із запасів американської армії в рамках Presidential Drawdown Authority (PDA). Адміністрація Трампа наразі не оголошувала нових пакетів допомоги Україні, сконцентрувавши свої зусилля на дипломатичних контактах з Києвом та Москвою щодо завершення війни.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: ЄС
 

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