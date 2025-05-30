NYT дізнався зміст документа з баченням перемир'я, який Умєров передав Мединському

Журналісти розкрили зміст документа з українським баченням припинення вогню, який голова української делегації на переговорах із росією Рустем Умєров передав очільнику російських перемовників Володимиру Мединському.

Про це пише New York Times із посиланням на неназваного українського високопосадовця.

Він каже, що український документ містить положення про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі, а також передбачає моніторинг з боку міжнародних партнерів.

Інші українські посадовці, із якими говорило NYT, припускають, що російський «меморандум» міститиме умови, неприйнятні для Києва - наприклад, вимогу вивести війська з територій, які росія незаконно вписала до своєї конституції у 2022 році на основі так званих «референдумів», але які так і не окупувала.

За словами джерел журналістів, якщо Україна відмовиться від цих умов, росія зможе звинуватити її у зриві перемовин.