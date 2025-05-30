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Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення
12:24 30.05.2025 |
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після засідання Ради безпеки ООН заявив, що світ більше не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення в Україні та небажанням брати участь у мирному процесі.
"Вчорашнє засідання Ради безпеки ООН, присвячене війні Росії проти України, дало чітко зрозуміти: світ не буде миритися з варварськими нападами Росії на цивільне населення та її небажанням конструктивно долучатися до змістовного мирного процесу", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.
Очільник МЗС подякував партнерам за підтримку заклику України до 30-денного безумовного припинення вогню.
"Україна цінує широку підтримку з боку США, європейських та інших міжнародних партнерів, які спонукають Росію прийняти наш заклик до 30-денного безумовного припинення вогню, що є важливою основою для всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті Організації Об'єднаних Націй", - акцентував Сибіга.
Як повідомлялось, Рада безпеки ООН у четвер, 29 травня, скликала засідання за ініціативою України після нещодавніх російських атак.
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