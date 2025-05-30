Зеленський про небажання Кремля передати «меморандум»: роблять все, щоб зустрічі були пустими

Росія не передала Україні й партнерам свій варіант так званого меморандуму щодо умов припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це свідчить про бажання Кремля зробити переговори «пустими».

«Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий «меморандум», який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. Хоча обіцяли абсолютно протилежне, і передусім вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу. Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими», - заявив президент у вечірньому зверненні 29 травня.

За його словами, це є ще однією причиною, «щоб були достатні санкції - достатній тиск на Росію».

Напередодні із закликом до Росії передати Україні свій проєкт меморандуму щодо умов припинення вогню виступив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Він сказав про це після того, як очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російська сторона нібито завершила роботу над меморандумом щодо мирного договору з Україною, і запропонував Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із позицією України щодо припинення вогню.

У Кремлі 29 травня назвали «неконструктивною» пропозицію Міністерства закордонних справ України, яке закликало Росію передати українській стороні свої пропозиції щодо припинення вогню.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також відмовився говорити про те, які умови для припинення вогню Росія буде висувати у своєму проєкті меморандуму, заявивши, що «всі переговори мають відбуватися в закритому, а не публічному режимі».

У МЗС України заявили, що відмова РФ передати Україні свій «меморандум» свідчить про наявність у ньому «нереалістичних ультиматумів».

16 травня в Стамбулі відбулися переговори між Україною і РФ. Значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Останній етап обміну завершився 25 травня.

Обидві сторони сіли за стіл переговорів уперше за три роки. Україна вимагала 30-денного припинення вогню. Проте російська сторона досі не відмовилася від своїх територіальних зазіхань - визнання свого суверенітету над чотирма українськими областями, жодну з яких її сили не контролюють повністю, Москва називає умовою початку дискусії про припинення вогню.