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АНАЛІТИКА

Запити до держорганів щодо відвідування урядового кварталу Портновим підписали лише нардепи з «Євросолідарності» - Геращенко

17:17 29.05.2025 |

Політика

 

Запити до Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Офісу президента України щодо підстав для перетину кордону, відвідування урядового кварталу колишнім українським політиком, юристом Андрієм Портновим, підписали лише народні депутати "Європейської солідарності", повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Два дні в системі СЕДО (Система електронного документообігу - ІФ-У)були відкриті для підписання депутатам ВР запити на ДПСУ, УДО, ОП щодо відвідин Портновим України і зустрічей в урядовому кварталі, ініційовані "Європейською Солідарністю" ... Так ось, Портнов зберігає вплив і на ВР. Тому що жоден депутат з жодної іншої фракції окрім "ЄС" не підписав ці запити, хоч, наголошую, мова йде про суспільно значиму інформацію, з ким і де зустрічався Портнов перед вбивством", - написала Геращенко у четвер у Фейсбуці.

Народна депутатка також повідомила, що фракція "ЄС" зареєструвала ці запити та очікує відповіді.

Вона нагадала, що останніми днями вийшла низка журналістських розслідувань про вплив Портнова на судову і правоохоронну систему, "створення справжнього спрута і дистанційне керування суддями, вирішення справ, створення проблем опонентам влади і бізнесу і вирішення цих проблем, атаки на опозицію і активістів, журналістів і неугодних".

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у передмісті Мадрида, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Портнов був застрелений в спину, коли збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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