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АНАЛІТИКА

Суд зобов'язав Трампа відновити розгляд заявок біженців з України за програмою U4U

 

Федеральний суд у Массачусетсі зобовʼязав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити оброблення імміграційних заявок від осіб, які прибули до США за гуманітарними програмами. Про це повідомила пресслужба правозахисної організації Justice Action Center.

Рішення суду дозволяє бенефіціарам гуманітарних програм знову подавати заяви на дозвіл на роботу та на отримання більш тривалого і стабільного імміграційного статусу (тимчасовий захист (TPS), притулок тощо).

Постанова поширюється на осіб, які приїхали до США за такими програмами:

* Uniting for Ukraine (для українців);
* Operation Allies Welcome (для афганських союзників);
* Central American Minors Parole (для дітей з Центральної Америки);
* Family Reunification Parole;
* Military Parole-in-Place (для родичів військовослужбовців США);
* CHNV parole (для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели).

Водночас рішення судді є тимчасовим і діятиме лише протягом періоду, поки триває розгляд справи.

Позов подали організації Justice Action Center і Human Rights First у співпраці з Haitian Bridge Alliance. Вони оскаржували зупинення розгляду заявок, яку запровадила адміністрація Трампа, і скасування важливих програм гуманітарного захисту.

Минулого місяця суддя постановив зупинити спробу адміністрації Трампа позбавити правового статусу та дозволів на роботу сотні тисяч осіб, які прибули до США з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели в межах програми CHNV.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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