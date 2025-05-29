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Зеленський: Китай більше не продає Україні свої дрони Mavic. Але росії їх постачають
16:47 29.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський розповів, що китайська компанія DJI, яка виробляє дрони Mavic, не постачає їх Україні, але допомагає виробляти їх у росії.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує Bloomberg.
За його словами, на території росії є виробничі лінії «мавіків», де працюють китайські представники.
«Коли хтось запитує, чи допомагає Китай росії, як ми повинні оцінювати ці кроки?» - додав Зеленський.
Bloomberg також навів слова неназваного європейського чиновника, який підтвердив слова українського президента і додав, що Китай зменшив постачання деяких компонентів для безпілотників і для інших західних покупців.
Допомога від Китаю для рф
У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали докази співпраці Китаю та росії в постачанні зброї. За його словами, під китайською зброєю в росії він має на увазі порох та артилерію. Крім того, Китай нібито допомагає виготовляти зброю в самій рф.
Однак речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь відповів, що Китай не надавав зброї жодній зі сторін у російсько-українській війні. За його словами, Китай не тільки не надає летальної зброї жодній зі сторін, а й «суворо контролює товари подвійного призначення», які можна використати для виробництва зброї.
Після того Зеленський розповів, що до останнього санкційного списку РНБО України потрапили низка китайських компаній. Серед них були ті, хто залучений до виробництва, зокрема, «іскандерів».
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