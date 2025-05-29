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МЗС: Боязнь РФ передати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, має нереалістичні ультиматуми
16:13 29.05.2025 |
Страх росіян передати Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню свідчить про те, що документ, ймовірно, наповнено нереалістичними ультиматумами, і вони бояться бути викритими у гальмуванні мирного процесу, заявив речник МЗС Георгій Тихий.
"Якщо ні, вони повинні негайно ухвалити документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга , і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою", - написав він у соцмережі Х.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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