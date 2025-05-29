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АНАЛІТИКА

Зеленський про Taurus: Є певні теми, які ми з Мерцем домовилися не обговорювати публічно

 

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися обговорювати деякі теми не публічно.

"Ми працюємо в цьому напрямку... Є певні теми, які ми домовилися з канцлером Мерцом не обговорювати публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся цього", - сказав Зеленський в інтерв'ю для німецького телеканала RTL, говорячи про крилаті ракети Taurus.

Водночас, президент зазначив, що не бачить жодної готовності Путіна до миру, оскільки немає достатнього тиску на нього.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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