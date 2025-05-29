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Україна вперше запустила «дрон-матку» для ударів по російському тилу
14:44 29.05.2025 |
Стартова катапульта для «Гоголь-М». Ілюстрація: StratForce Solutions
Київська технологічна компанія StratForce (Strategy Force Solutions) повідомила про успішні бойові випробування автономних «дронів-маток» «Гоголь-М», які запускають ударні FPV-дрони по цілях у глибокому тилу російських військ.
Згідно з заявою технічного директора компанії, один «дрон-матка» може випустити два FPV-дрони, які працюють самостійно завдяки системі SmartPilot. Після завершення завдання дрон повертається на базу.
StratForce підкреслює, що вартість однієї такої місії - близько 10 тисяч доларів. Це дозволяє досягати ефекту, який раніше забезпечували ракети вартістю в десятки разів дорожче. Відео ударів поки не публікують, але компанія описує це як «наступну еволюцію безпілотної війни».
SmartPilot - це штучний інтелект, підсилений камерами, LIDAR та іншими сенсорами. Система не залежить від GPS і дозволяє безпілотнику діяти автономно: знаходити цілі, ухвалювати рішення та коригувати маршрут у польоті. Усе це - без участі людини.
Дрони можуть приземлятись біля цілі, чекати годинами, а потім атакувати в потрібний момент - наприклад, коли на ЗПС з'явиться ворожий літак або коли в тилу рухається колона техніки. Компанія вже здатна виробляти 50 «маток» і 400 FPV-дронів щомісяця, а перші польові випробування, за їхніми словами, пройшли «позитивно».
«Це як безпілотний автомобіль. У повітрі не так багато перешкод, але система повинна бути легкою. Саме так ми прийшли до нашої системи камер, LIDAR та зв'язку, щоб дозволити ШІ здійснювати навігацію, координацію та маневрування», - пояснив технічний директор.
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