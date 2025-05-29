Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 4 червня

"Якщо ні, вони повинні негайно ухвалити документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга , і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою", - написав він у соцмережі Х.