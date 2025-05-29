Мерц про постачання TAURUS для України: У межах можливого

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що передача Україні далекобійних ракет TAURUS - можлива.

Про це він заявив в етері телеканалу ZDF після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

«Звичайно, це в межах можливого», - сказав канцлер, коли його запитали про постачання ракет.

Водночас він наголосив на тривалому періоді підготовки, необхідному для використання систем озброєнь. За його словами, TAURUS вимагає декількох місяців навчання українських військових.

За словами Мерца, постачання зброї через 6 місяців або рік «не буде корисною для України сьогодні». Тож метою є покращення військової підтримки України вже зараз, зауважив канцлер та додав, що Німеччина тісно координує свої дії зі своїми європейськими партнерами, деякі з яких вже передали Києву крилаті ракети великої дальності.

Окрім того, напередодні Німеччина оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на 5 мільярдів євро. Зокрема, Київ та Берлін підписали угоду про фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.

Нагадаємо, попередник Мерца на посаді канцлера - Олаф Шольц - виступав категорчно проти постачання TAURUS Україні. Його головним аргументом було те, що Німеччина в разі надання крилатих ракет ризикує бути втягнутою у російсько-українську війну. Сам же Мерц ще тоді підтримував надання таких ракет Україні.