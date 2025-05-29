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АНАЛІТИКА

Трамп відкритий до ідеї зустрічі з Путіним і Зеленським

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні, повідомляє Sky News.

"Я зроблю це, якщо буде необхідність", - заявив Трамп у Білому домі, відповідаючи на запитання про можливість такої зустрічі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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