Трамп відкритий до ідеї зустрічі з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні, повідомляє Sky News.

"Я зроблю це, якщо буде необхідність", - заявив Трамп у Білому домі, відповідаючи на запитання про можливість такої зустрічі.