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Сибіга про звіт комісії ООН: задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності
23:28 28.05.2025 |
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вітає сьогоднішній звіт Незалежної міжнародної комісії з розслідування щодо України, який викриває тактику Росії щодо атак БПЛА на мирних жителів Херсонщині.
"Це перший міжнародний звіт, який зосереджений на такому типі систематичного та нелюдського терору Росії проти мешканців Херсонщини, який триває вже тривалий час. Усі задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності", - написав він у соцмережі Х.
Міністр наголосив, що кожен злочинець, який скидає вибухівку на звичайних людей або іншим чином переслідує цивільне населення, має постати перед правосуддям".
Раніше Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України у новій доповіді дійшла висновку, що російські збройні сили скоювали вбивства цивільних осіб за допомогою дронів, що кваліфікуються як злочини проти людяності.
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