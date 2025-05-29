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АНАЛІТИКА

Бельгія та Туреччина приєднаються до Коаліції дронів: країни-члени зобов'язались виділити 2,75 млрд євро

 

Бельгія і Туреччина висловили намір приєднатися до міжнародної Коаліції дронів для України, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Тож, віднині загальна кількість учасників цієї коаліції налічує 20 держав.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії за підсумками саміту з питань БпЛА, який відбувся 28 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що країни-члени коаліції зобов'язалися до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 мільярда євро для закупівлі безпілотників та підтримки ЗСУ.

"Міжнародна Коаліція дронів стає дедалі сильнішою - ми зможемо постачати більше безпілотників в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, ЄС та країн НАТО. Наша сила в єдності, тому приєднання до коаліції нових союзників дозволить нам надати Україні таку необхідну підтримку у боротьбі з агресором", - заявив глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс.

Він зазначив, що станом на кінець травня держави-члени внесли до спільного фонду близько 180 мільйонів євро. Кошти спрямують на централізовані закупівлі дронів, а також на заходи з підтримки України на національному рівні.
 

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