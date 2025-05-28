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Зеленський поділився деталями розмови із Трампом у Ватикані
12:03 28.05.2025 |
Президент Володимир Зеленський та його американський візаві Дональд Трамп під час зустрічі у Ватикані обговорювали аспекти санкцій проти енергетичної та банківської систем Росії.
Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами 27 травня, пише Інтерфакс-Україна, передає "Європейська правда".
Зеленський розповів, що під час зустрічі із Трампом у Ватикані одним із питань, які обговорили лідери України та США була санкційна політика.
"Президент Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти - енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції в два сектори? Я б дуже хотів", - зазначив український лідер.
Зеленський позитивно оцінив розмову з американським лідером та зазначив, що вона - "підтвердження політики США щодо введення сильних санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на припинення вогню".
Нагадаємо, 26 квітня Зеленський і Трамп провели коротку зустріч у Ватикані, куди десятки світових лідерів з'їхалися віддати останню шану Папі Римському Франциску.
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