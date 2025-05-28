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Джеймі Даймон
Зеленський візьме участь у саміті G7
10:54 28.05.2025 |
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7.
Стосовно участі у саміті НАТО, він заявив, що «Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена».
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.
«G7: мене запросив Прем'єр-міністр (Канади Марк - ред.) Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів», - розповів Зеленський.
Щодо саміту НАТО, то, за словами Президента, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що «вони б дуже хотіли, щоб Україна була» (присутня на саміті - ред.).
«А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато», - зазначив Зеленський.
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