Фінансові новини
- |
- 28.05.25
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Невведення санкцій з боку США призведе до підняття морального духу в РФ, переконаний Зеленський
10:45 28.05.2025 |
США не ввели сильний пакет санкцій, оскільки очікували на поступки з боку РФ, проте якщо вони не введуть їх і надалі, це підніме моральний дух у росіян, вважає президент України Володимир Зеленський.
"Невведення сильного пакету санкцій, я думаю, було прогнозованим через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ. На мою думку. Інакше пакет був би проголосований вже. Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них. Зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.
"І навіть те, що є в медіа або є в риториці тієї чи іншої посадової особи США, я не впевнений, що це дійсно відповідає їхнім прогнозам і аналізу їхньої розвідки щодо дій Путіна. На мою думку, невведення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля. І це точно буде відображатись в тому чи іншому сенсі на полі бою. Тому що вони емоційно надихаються словами. Готові життя віддати і не розуміють за що віддають, куди ідуть і так далі", - додав Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим
|Україна працює над збільшенням фінансування своєї ракетної програми – Зеленський
|Україна змінює правила торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ
|Удари по виробництву БПЛА: у Підмосков'ї уражений завод «Кронштадт»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде - Мерц
|Україна направила в МАГАТЕ ноту через намір Росії під’єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми
|59% громадян ЄС підтримують закупівлі і постачання зброї для України
|«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим
|Темпи мобілізації та поставок зброї в Україні не змінилися – Зеленський
|Зеленський: Україні потрібно $30 мільярдів для виробництва зброї та стримування РФ
Бізнес
|BlackRock: розвиток квантових обчислень може поставити під загрозу безпеку біткоїна
|Іспанія успішно випробувала новий радар NEMUS для танків Leopard
|Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC
|Найпотужніший у світі лазер: в США запустили лазерну установку ZEUS
|Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»
|ШІ-модель OpenAI o3 під час тесту змінила скрипт завершення роботи, уникнувши вимкнення — Palisade Research
|Засновник Valve Гейб Ньюелл інвестував у стартап з виробництва мозкових чипів для медицини