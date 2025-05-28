Німецькі політики нарощують тиск на Мерца щодо поставки Taurus Україні

У Німеччині в середовищі керівного блоку ХДС/ХСС дедалі частіше лунають заклики надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ntv.

Речник ХДС з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що зараз "настав час нарешті розпочати навчання українців на системах Taurus і поставити їх".

"Taurus може принаймні частково полегшити ситуацію і таким чином захистити цивільне населення в Україні, якщо система буде поставлена в більшій кількості", - сказав він.

Подібні настрої висловив і політик ХДС Томас Рьовекамп, голова комітету Бундестагу з питань оборони. Він заявив, що канцлер Фрідріх Мерц, відкинувши обмеження на дальність польоту, "усунув один аргумент, який заважав постачанню Taurus. Це "ще не було зобов'язанням" поставити Taurus, але це усунуло виправдання для попередньої відмови.

Однак Кізеветтер зазначив, що Німеччина ще не постачала жодних систем озброєнь великої дальності, тому ця заява не має практичних наслідків для України і "фактично не має значення для Німеччини".

Політик Партії зелених Антон Хофрайтер також висловився на користь поставок Taurus. "Заява Мерца - не більше ніж димова завіса, якщо він не поставить крилаті ракети Taurus", - сказав він в інтерв'ю газеті Rheinische Post. За його словами, тільки ракети Taurus можуть вразити ключові російські військові центри в прикордонному регіоні".

Канцлер Фрідріх Мерц "зобов'язаний посилити тиск на Путіна і надавати послідовну цивільну і військову підтримку Україні", заявила в інтерв'ю Tagesspiegel Дебора Дюрінг, речниця з питань зовнішньої політики парламентської групи "Зелених".

"Як опозиційний політик, Мерц вимагав постачання Taurus. Тепер настав час: просто зробіть це і покажіть, що за вашими словами слідують конкретні дії, пане Мерц!" - заявила вона.

Дюрінг виступила з різкими звинуваченнями на адресу колишнього партнера по коаліції, СДПН. "Дивно, як сильно СДПН знову гальмує допомогу Україні", - сказала вона. "Нерішучість і зволікання" лідера СДПН Ларса Клінгбайля свідчить про те, що колишній канцлер Олаф Шольц був не єдиною проблемою, зазначила вона. "Позиція Клінгбайля небезпечно наївна, - каже Дюрінг.

Натомість Сара Вагенкнехт, голова ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, закликає до проведення референдуму щодо подальшого курсу федерального уряду.

У понеділок, 26 травня, канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії. Він уточнив, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль у відповідь заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.