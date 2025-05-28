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США продовжують підтримувати прямі переговори між РФ та Україною, потрібне дипломатичне рішення – Держдеп
08:58 28.05.2025 |
Вашингтон продовжує підтримувати прямі переговори між Росією та Україною, оскільки воєнного вирішення не існує - необхідне дипломатичне рішення, заявили у Держдепартаменті США.
«Ми продовжуємо підтримувати прямі переговори між Росією та Україною. Президент підтримує будь-який механізм, який веде до справедливого, міцного і тривалого миру - будь-який механізм. Воєнного вирішення російсько-українського конфлікту не існує, і необхідне дипломатичне рішення», - сказала речниця Держдепу США Теммі Брюс під час брифінгу.
Вона зауважила, що президент США Дональд Трамп був дуже оптимістично налаштований щодо завершення війни РФ проти України, і протягом останніх кількох днів «був дуже відвертим у своїй думці про президента Путіна».
«Що я можу сказати, так це те, що, до речі, також викликало, я думаю, гнів Президента і наше надзвичайне занепокоєння - це атаки, які призводять до жертв серед цивільного населення в Україні. Президент неодноразово заявляв, що це має припинитися. Ми відстежуємо повідомлення про те, що повітряні удари, завдані Росією цими вихідними, стали найбільшим повітряним нападом на Україну з початку війни», - додала вона.
25 травня президент США різко критикував Путіна у Truth Social - після чергового російського масованого удару по Україні.
Через кілька днів, 27 травня, Трамп знову різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна. «Чого Володимир Путін не розуміє, то це того, що якби не я, з Росією вже давно відбулося б багато справді поганих речей. І я маю на увазі справді погані. Він грається з вогнем!» - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.
Кремль згодом відреагував на різкі пости Трампа, пояснивши це «емоційним навантаженням усіх абсолютно».
Підхід президента США до процесу врегулювання війни між РФ і Україною речник Путіна Дмитро Пєсков назвав «збалансованим».
Газета Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня. Мета нових санкцій - змусити Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню, на якому наполягає президент США. За даними джерела WSJ, остаточного рішення щодо нових санкцій проти Росії поки немає.
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