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АНАЛІТИКА

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

23:17 27.05.2025 |

Політика

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони
 

Лідер "Європейської солідарності", народний депутат України Петро Порошенко здійснив черговий візит на передову, передавши українським військовим на Сумщині значну партію техніки, дронів та обладнання для оборони, повідомляється на сайті політсили.

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

 

Політик повідомив, що на Курщині зосереджено велике угруповання російських військ чисельністю до 65 тисяч. У відповідь його фонд забезпечив бійців необхідним оснащенням, включаючи FPV-дрони, "Мавіки", системи радіоелектронної боротьби, вантажівки з маніпуляторами та командно-штабний комплекс.

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

 

Порошенко наголосив на критичній потребі військових у додатковій підтримці, зазначивши, що "держава не здатна повністю забезпечити армію". Він також зустрівся з низкою військовослужбовців, серед яких артилеристи, розвідники та оператори дронів, та підкреслив важливість негайного підсилення оборони на кордоні.

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

 

Це вже 137-й візит Порошенка на фронт від початку повномасштабного вторгнення. Загалом його фонд надав на підтримку ЗСУ понад 7 млрд грн, зокрема продовжуючи фінансування на рівні 90 млн грн щомісяця, попри санкційні обмеження.

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

 

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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