Фінансові новини
- |
- 27.05.25
- |
- 22:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мерц заявив, що до закінчення війни в Україні ще далеко
17:17 27.05.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не очікує швидкого закінчення війни в Україні.
Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Турку, його слова наводить Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".
Мерц відзначив, що війни зазвичай закінчуються економічним або військовим виснаженням однієї або обох сторін.
"У цій війні ми, очевидно, ще далекі від цього", - оцінив німецький канцлер.
Він звинуватив Росію в небажанні до переговорів. За його словами, якщо російський уряд не готовий прийняти посередництво Ватикану, це свідчить про те, що Росія не зацікавлена в перемир'ї або мирній угоді.
Як наслідок, "ми маємо ще більше посилити наші зусилля, щоб Україна могла захиститися", заявив Мерц.
Він також оголосив про намір посилити тиск на Росію. "Ми перебуваємо під загрозою, і ми будемо захищатися", - заявив він.
Нагадаємо, у понеділок Мерц заявив, що від його країни, Франції, Великої Британії та США немає обмежень для України на дальність ударів.
У вівторок він уточнив, що його заява не стосувалася нового рішення, а описувала те, що сталося кілька місяців тому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія, Франція й Німеччина розходяться в поглядах на поствоєнну підтримку України, - FT
ТОП-НОВИНИ
|Україна відкриває новий газовий маршрут: до 1 млрд кубометрів на рік з Греції
|Мерц уточнив свою заяву щодо обмежень далекобійності зброї для України
|У Києві заперечують «крах співпраці» між США та ЄС у питанні санкцій
|Нідерланди завершили надання Україні 24 винищувачів F-16 – Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Британія, Франція й Німеччина розходяться в поглядах на поствоєнну підтримку України, - FT
|Мерц заявив, що до закінчення війни в Україні ще далеко
|У Трампа отримали від України перелік умов мирної угоди, чекають від Москви
|Китай заперечує постачання Росії летальної зброї та компонентів для її виробництва
|ЗМІ: Трамп розглядає скасування всіх обмежень епохи Байдена щодо військових дій України
|Мерц уточнив свою заяву щодо обмежень далекобійності зброї для України
Бізнес
|Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»
|ШІ-модель OpenAI o3 під час тесту змінила скрипт завершення роботи, уникнувши вимкнення — Palisade Research
|Засновник Valve Гейб Ньюелл інвестував у стартап з виробництва мозкових чипів для медицини
|NVIDIA готує дешевший чип Blackwell для Китаю через експортні обмеження США
|Microsoft заявляє, що її ШІ-модель Aurora може точно передбачати урагани, тайфуни та інші атмосферні явища
|Гендиректор Nvidia назвав політику Трампа щодо реіндустріалізації «далекоглядною»
|Маск заявив, що відновить роботу 24/7 у своїх компаніях