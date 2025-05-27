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АНАЛІТИКА

Мерц заявив, що до закінчення війни в Україні ще далеко

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не очікує швидкого закінчення війни в Україні.

Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Турку, його слова наводить Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Мерц відзначив, що війни зазвичай закінчуються економічним або військовим виснаженням однієї або обох сторін.

"У цій війні ми, очевидно, ще далекі від цього", - оцінив німецький канцлер.

Він звинуватив Росію в небажанні до переговорів. За його словами, якщо російський уряд не готовий прийняти посередництво Ватикану, це свідчить про те, що Росія не зацікавлена в перемир'ї або мирній угоді.

Як наслідок, "ми маємо ще більше посилити наші зусилля, щоб Україна могла захиститися", заявив Мерц.

Він також оголосив про намір посилити тиск на Росію. "Ми перебуваємо під загрозою, і ми будемо захищатися", - заявив він.

Нагадаємо, у понеділок Мерц заявив, що від його країни, Франції, Великої Британії та США немає обмежень для України на дальність ударів.

У вівторок він уточнив, що його заява не стосувалася нового рішення, а описувала те, що сталося кілька місяців тому.
 

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