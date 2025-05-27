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У Трампа отримали від України перелік умов мирної угоди, чекають від Москви
17:10 27.05.2025 |
Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог заявив, що США отримали від Києва перелік умов для завершення війни, проте ще не отримали від Москви.
Про це він сказав у ефірі Fox News, пише "Європейська правда".
За словами Келлога, коли нещодавно американський президент Дональд Трамп розмовляв із очільником Кремля Владіміром Путіним, "росіяни сказали, що збираються підготувати так званий меморандум".
"Ми отримали список умов мирної угоди від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви", - сказав він.
Він зазначив, що після того, як США отримають два документи - вони "поєднають їх".
"Після цього ви берете обидва документи й поєднуєте їх. Складаєте разом. І ставите запитання: де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи? І коли ми отримаємо їхній "терміновий план" або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч", - пояснив Келлог.
Спецпредставник Трампа зазначив, що США хотіли наступного раунду переговорів між Україною та Росією у Ватикані, але "Москва відхилила це".
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Того ж дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини, що стало першими прямими переговорами Києва та Москви з 2022 року.
Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів з РФ, проте глава МЗС Росії Лавров заявив, що вести переговори у Ватикані "неелегантно".
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