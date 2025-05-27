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Китай заперечує постачання Росії летальної зброї та компонентів для її виробництва
15:56 27.05.2025 |
У Міністерстві закордонних справ Китаю стверджують, що країна не постачає сторонам «конфлікту» в Україні летального озброєння і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, аби їх не використовували у військових цілях.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка про масштабні поставки китайської продукції підприємствам російського ВПК, передає кореспондент Укрінформу в Китаї.
«Ми ніколи не постачали летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролюємо експорт товарів подвійного призначення», - заявила Мао.
«Україна це чудово знає», - додала вона.
Речниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що позиція Китаю в українському питанні є послідовною та чіткою.
«Ми повністю віддані просуванню мирних переговорів та припиненню конфлікту», - сказала Мао.
Дипломатка також наголосила, що Китай рішуче виступає проти «безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій», пов'язаних зі співпрацею Китаю з Росією.
Як повідомляв Укрінформ, Китай декларує нейтралітет щодо російсько-української війни й офіційно не підтримує жодну з воюючих сторін та не передає їм ніякої допомоги. Проте за роки війни Китай став ключовим торговим партнером Росії і постачає російському ВПК критично важливі для масового виробництва зброї матеріали й компоненти, водночас заперечуючи надання країні-агресорці військової підтримки.
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