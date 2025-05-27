Латвія передала Україні 1500 БпЛА в межах Коаліції дронів

Латвія передала Україні ще 1500 ударних безпілотників у межах Міжнародної коаліції дронів.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

«Ще 1500 бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у першій половині року в межах Міжнародної коаліції дронів», - написав Спрудс.

У коментарях під дописом міністр також зазначив, що дрони придбали за кошти Фонду коаліції дронів, до якого Латвія внесла 5 мільйонів євро.

Про Коаліцію дронів

Коаліцію дронів сформували в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Цю ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи.

Зараз у ній налічується 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.