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ЗМІ: Зеленський відвідає Мерца 28 травня
17:26 26.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський, імовірно, цієї середи, 28 травня, відвідає Німеччину.
Про це дізнався Spiegel, пише "Європейська правда".
Як зазначається, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче обговорити під час особистої зустрічі із Зеленським можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією.
Окрім цього, ймовірно, на порядку денному стоятиме й подальша військова підтримка України.
Мерц також має намір поінформувати українського президента про плани щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який має на меті посилити тиск на Москву для залучення її до серйозних переговорів.
Як очікується, Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.
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