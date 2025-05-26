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Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО
13:24 26.05.2025 |
Міністр оборони Нідерландів, які приймають червневий саміт лідерів НАТО, розповів, що його країна шукає можливості включити президента України Володимира Зеленського до програми гаазького саміту.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Рубен Брекельманс розповів у програмі WNL op Zondag, його слова наводить NRC.
Брекельманс висловився стосовно можливої участі Володимира Зеленського у зустрічі лідерів Альянсу. "Ми шукаємо можливість включити (Володимира) Зеленського та інших українців до програми", - сказав він.
Ймовірно, це не буде пленарне засідання, на якому присутні лідери 32 країн-членів НАТО. На попередньому саміті в Вашингтоні в липні минулого року президент України приєднався до лідерів усіх держав-членів.
Утім, цьогоріч, за даними ЗМІ, Рада Україна-НАТО, що передбачає такий формат зустрічі, найімовірніше, не буде організована, а сам саміт буде скорочений, щоб уникнути скандалу з президентом США Дональдом Трампом.
Брекельманс відзначив, що зустріч із Зеленським може пройти в іншій формі, проте не уточнив, у якій.
"Чи буде це сесія за участі (американського президента Дональда) Трампа, я не знаю. Що стосується Нідерландів, Зеленський завжди бажаний гість на будь-якій зустрічі", - відповів Брекельманс на запитання ведучого.
Брекельманс також підтвердив, що майбутнє членство України в НАТО є "незворотним", незважаючи на попередні висловлювання з боку американського уряду. "За часів Байдена також не було сказано, що це може статися в найближчому майбутньому. У цьому нічого не змінилося", - зазначив Брекельманс.
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