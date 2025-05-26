Порошенко подав до суду на секретаря РНБО Литвиненка за внесення змін в санкційний указ проти нього – адвокат

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подав до суду на секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександра Литвиненка за те, що той протиправно вніс зміни до указу президента Володимира Зеленського від 12 лютого про санкції щодо політика, виправивши помилку в його ідентифікаційному коді, без голосування РНБО та нового указу, повідомив адвокат Станіслав Кунянський.

"Секретар РНБО без будь-якого голосування та належного оформлення одноосібно ухвалив рішення, на підставі якого відповідне рішення РНБО було оприлюднене не в тій редакції, в якій воно насправді було затверджено. Секретар РНБО не мав повноважень вчиняти такі дії. Водночас, відповідно до існуючої практики Верховного суду, зазначення невірних даних фізичної особи тягне нікчемність санкцій. Тобто санкції проти Петра Порошенка у вигляді, в якому вони були затверджені насправді, не створювали жодних юридичних наслідків", - повідомив Кунянський виданню "Главком" у суботу.

Також він повідомив, що указ про санкції щодо Порошенка був офіційно опублікований 14 лютого, але відомості про це на сайті Державного реєстру санкцій, який адмініструє Апарат РНБО, з'явилися ще за день до того, 13 лютого. "Тобто санкції набули чинності ще навіть до офіційного опублікування указу, що також є суттєвим порушенням, а також наочною демонстрацією поспіху і юридичної незграбності, з якою ці санкції готувалися та затверджувалися", - вважає адвокат Порошенка.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише РФ, відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів голосував за рішення щодо накладання санкцій на Порошенка один раз і переголосувань чи внесення поправок в документи не здійснював.