Російська делегація в Стамбулі назвала війну «внутрішнім конфліктом між росіянами» - Кислиця

Під час перемовин із російською делегацією в Стамбулі представники української сторони почули від опонентів заперечення української нації та про нібито внутрішній конфлікт між "росіянами", повідомив перший заступник голови міністерства закордонних справ Сергій Кислиця.

"Я не знаю, чи це було в ЗМІ, але я думаю, що це можна сказати. Наприклад, на якомусь етапі глава російського делегації каже українській повноважній делегації, яка складається з високих керівників відомств, з воєнних людей на фронті. І от глава російського делегації каже: "Ну, ви знаєте", - сказав Кислиця в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері.

Такі слова, як зауважив Кислиця, сприймаються як заперечення існування України як незалежної нації. Представники російської делегації фактично заявили, що українців не існує окремо, а є лише "росіяни".

"По суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть, що ти не українець, ти росіянин, і ми просто тебе вбиваємо, росіяни вбивають росіян і "нам болит, что мы русские убиваем русских", - додав Кислиця.