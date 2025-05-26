Пісторіус не виключив відправки в Україну військових ФРН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) не виключив можливості участі військових Бундесверу у складі миротворчих сил в Україні. Відповідну заяву німецький міністр зробив під час інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опублікованому в суботу, 24 травня.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності такого сценарію, Пісторіус наголосив, що наразі питання про відправку в Україну миротворчих сил не обговорюється. Крім того, урядовець вказав на порядок розгортання такого контингенту, який чітко прописаний у Основному законі Німеччини, тож для Берліну така можливість відкриється тільки у межах міжнародного мандату.

"Для такого розгортання Бундесверу закордоном, швидше за все, знадобиться дозвіл Бундестагу. І це можливо лише під егідою колективного мандату, тобто у разі розгортання у межах ЄС, НАТО чи ООН. Однак поки що для цього немає жодних ініціатив", - розповів Пісторіус.

Пісторіус: Путін досі не хоче миру

Так само на додаткове запитання журналістів щодо того, чи не міг би уряд Німеччини сам виступити з такою ініціативою, Пісторіус відповів: "Я цього не виключаю". Водночас, він зауважив, що перш ніж вести мову про розміщення миротворців, слід досягти повного припинення вогню. "Ми і наші союзники з "коаліції охочих" та "Групи п'яти" роздумуємо над цим, але на даний момент явно не йдеться про миротворчі війська", - пояснив він.

Тут міністр ще раз наголосив, що "обов'язковою умовою" на розміщення німецьких миротворців в Україні є саме "мандат на міжнародну колективну оборону". "Без мандату розгортання німецьких військових такого масштабу відбутися не може. Як тільки буде зрозуміло, хто відповідає за забезпечення чого в рамках якого мандату, ми вирішимо, яке завдання візьмемо на себе", - запевнив Пісторіус.

Так само у розмові з журналістами Пісторіус припустив, що нинішні атаки російських військ проти України не є свідченням того, що Москва справді планує досягти миру чи перемир'я. "Наступного дня після зустрічі (української й російської делегацій. - Ред.) у Стамбулі Путін вчинив найбільшу атаку безпілотниками на Україну з початку війни. Це показує, що він досі не хоче миру. Тож зараз не час ініціювати мандат ООН чи подібну операцію", - додав німецький урядовець.