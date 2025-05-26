Берлін пригрозив РФ «сильною реакцією» Заходу за атаки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) вважає нещодавні масовані ракетно-дронові атаки по Україні ознакою того, що президент Росії Володимир Путін не бажає миру і пригрозив РФ наслідками. Відповідну заяву глава МЗС Німеччини зробив у неділю, 25 травня, в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD.

"Путін топчеться по правах людини. Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа", - заявив Вадефуль, якого цитує інформагенція Reuters. Як пояснив очільник німецького зовнішньополітичного відомства, раніше Трамп доклав чимало зусиль, щоб посадити російського президента за стіл переговорів. "І ось така реакція. Видно, що Путін не хоче миру. Він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити", - зазначив Вадефуль.

Також німецький урядовець повідомив, що нині триває робота з запровадження подальших санкцій проти Росії у межах ЄС. "Буде сильна реакція з боку Заходу і, гадаю, також з боку Сполучених Штатів Америки", - запевнив німецький посадовець. На думку очільника МЗС Німеччини, майбутні обмежувальні заходи проти РФ стануть справді фінансово дошкульними для Москви.

Келлог назвав дії РФ "ганебними"

Спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келлог також прокоментував масовані атаки по Україні. Він заявив, що обстріли України, які здійснює РФ, порушують Женевські мирні протоколи і закликав негайно зупинити вогонь.

"Невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей. Ці напади є ганебними", - заявив Келлог 25 травня у Х, не згадавши прямо у своєму дописі Росію.







