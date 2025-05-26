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Bloomberg: європейські лідери розглядають варіант купівлі американської зброї для України
08:10 26.05.2025 |
Європейські лідери напружено намагаються знайти шляхи постачання зброї Україні, оскільки президент США Дональд Трамп, схоже, ухиляється від війни, один із варіантів - купувати американське, пише Bloomberg.
Європа не має ані запасів зброї, ані можливостей виробляти її в достатньому обсязі, оскільки стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть її. Білий дім також відкинув заклики Європи продовжувати тиск на президента Росії Владіміра Путіна, щоб змусити його погодитися на негайне припинення вогню шляхом посилення санкцій.
Замість цього Кремль, схоже, зволікає з мирними переговорами, які він обіцяв Трампу, готуючись до літнього наступу, пише агентство з посиланням на людей, знайомих з цим питанням. Пропозиція, яка завойовує все більше довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну, сказали люди, знайомі з цим питанням, які попросили не називати їхні імена, обговорюючи приватні дискусії.
Закупівля американської зброї допомогла б Україні стримати просування російської армії та чинити тиск на Путіна, додає Bloomberg.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця грудня 2024 року Сполучені Штати надали майже 123 мільярди доларів фінансової, гуманітарної та військової допомоги - це найбільша номінальна частка допомоги, наданої Україні.
Останній транш на 500 мільйонів доларів було оголошено 9 січня. Йшлося про зброю із запасів американської армії в рамках Presidential Drawdown Authority (PDA). Адміністрація Трампа наразі не оголошувала нових пакетів допомоги Україні, сконцентрувавши свої зусилля на дипломатичних контактах з Києвом та Москвою щодо завершення війни.
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