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АНАЛІТИКА

Орбан виправдав закон про боротьбу з незалежними медіа «шпигунською діяльністю України»

 

Угорський прем'єр Віктор Орбан пов'язав ухвалення в Угорщині законопроєкту, який обмежує діяльність неурядових організацій, з "активною шпигунською діяльністю України".

Його заяву наводить Index, повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем'єр поскаржився на "інтенсивну шпигунську діяльність України", а також додав, що уряд готовий до протидії цьому, і, на його думку, скандальний законопроєкт також служить цій меті.

Щодо самого законопроєкту Орбан зазначив, що, на його думку, формулювання є "м'якими".

Він також вважає, що навіть опозиційні партії згодні з тим, що будь-хто, хто займається суспільно-політичними питаннями та справами в Угорщині, не повинен приймати іноземне фінансування.

"Це очевидний національний інтерес. Досі ми вважали, що так і має бути, що ми маємо бути єдині в цій меті", - заявив Орбан.

Коментуючи шпигунський скандал між Україною та Угорщиною, Орбан заявив, що "ми не маємо нічого спільного" з угорськими шпигунами, заарештованими в Україні, назвавши це дезінформаційною кампанією.

"В Угорщині діє провоєнна і проукраїнська пропагандистська мережа, але ми вжили необхідних заходів", - сказав він, додавши, що робота ще попереду.

Нагадаємо, законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, зокрема гранти ЄС.

Законопроєкт визначає, що загрози національному суверенітету включають вплив на громадську думку, просування демократичних дебатів або заперечення визначених державою цінностей, таких як християнська культура та традиційні рольові моделі сім'ї.

Ініціатива нагадує російський закон про "іноземних агентів", який Кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів.
 

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