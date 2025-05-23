У ніч на п'ятницю, 23 травня, декілька регіонів Росії зазнали атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА), повідомили російські ЗМІ та місцева влада.

У міністерстві оборони РФ заявили, що російська протиповітряна оборона нібито "перехопила та знищила" 112 українських дронів, зокрема 24 - над Московською областю, 18 - над Тульською, 11 - над Курською, по вісім - над Орловською та Брянською, шість - над Рязанською, п'ять - над Калузькою, по три - над Бєлгородською та Іванівською, два - над Володимирською, по одному - над Воронезькою та Липецькою, а також 22 - над окупованим Кримом. Про загальну кількість запущених дронів міноборони РФ не повідомило.

За даними губернатора Липецької області РФ Ігоря Артамонова, над містом Єлець уламки впали в промисловій зоні, викликавши пожежу, постраждали вісім осіб.

ЦПД: Після атаки завод призупиняє роботу

Україна офіційно відповідальність за атаку на себе не брала. Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що в Єльці під атакою був важливий завод російського військово-проимслового комплексу - "Енергія".

"Цей завод виготовляє: акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки. Літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв'язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і тренажерах для танків і ракетних комплексів. Електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб міноборони РФ. Світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач", - написав він.

За його словами, завод є постачальником міноборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як "Роскосмос", міністерство внутрішніх справ, Федеральна служба безпеки, міністерство надзвичайних ситуацій та "Газпром". "Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал", - зауважив Коваленко.

Він зазначив, що хоч завод і знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського ВПК, той продовжував працювати. "Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу", - заявив Коваленко.



