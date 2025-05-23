Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дрони атакували завод "Енергія" в російському Єльці - ЦПД

 

У ніч на п'ятницю, 23 травня, декілька регіонів Росії зазнали атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА), повідомили російські ЗМІ та місцева влада.

У міністерстві оборони РФ заявили, що російська протиповітряна оборона нібито "перехопила та знищила" 112 українських дронів, зокрема 24 - над Московською областю, 18 - над Тульською, 11 - над Курською, по вісім - над Орловською та Брянською, шість - над Рязанською, п'ять - над Калузькою, по три - над Бєлгородською та Іванівською, два - над Володимирською, по одному - над Воронезькою та Липецькою, а також 22 - над окупованим Кримом. Про загальну кількість запущених дронів міноборони РФ не повідомило.

За даними губернатора Липецької області РФ Ігоря Артамонова, над містом Єлець уламки впали в промисловій зоні, викликавши пожежу, постраждали вісім осіб.

ЦПД: Після атаки завод призупиняє роботу

Україна офіційно відповідальність за атаку на себе не брала. Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що в Єльці під атакою був важливий завод російського військово-проимслового комплексу - "Енергія".

"Цей завод виготовляє: акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки. Літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв'язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і тренажерах для танків і ракетних комплексів. Електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб міноборони РФ. Світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач", - написав він.

За його словами, завод є постачальником міноборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як "Роскосмос", міністерство внутрішніх справ, Федеральна служба безпеки, міністерство надзвичайних ситуацій та "Газпром". "Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал", - зауважив Коваленко.

Він зазначив, що хоч завод і знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського ВПК, той продовжував працювати. "Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу", - заявив Коваленко.


За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4999
  0,0639
 0,15
EUR
 1
 46,9281
  0,0143
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0955  0,01 0,03 41,6876  0,02 0,04
EUR 46,5776  0,02 0,05 47,3010  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес