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АНАЛІТИКА

Міністри фінансів G7 обговорили в Канаді посилення санкцій проти Росії

 

Під час саміту міністрів фінансів країн «Групи семи», що завершився в Канаді, обговорювалося питання посилення антиросійських санкцій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Ми поговорили про те, які ще санкції можуть бути запроваджені для притягнення Росії до відповідальності", - сказав він.

Канадський високопосадовець наголосив, що міністр фінансів України Сергій Марченко був єдиним на саміті представником із країни, яка не належить до "Групи семи".

"Те, що глава Мінфіну України стоїть пліч-о-пліч з іншими міністрами G7, дуже промовисте", - відзначив Шампань.

За його словами, "ми маємо моральне зобовʼязання підтримувати Україну, оскільки вона бореться за демократію для усіх нас".

"Ми обговорили різні кроки, які можна зробити, аби посилити тиск на Росію, але суть цих розмов краще не розкривати", - додав очільник Мінфіну Канади.
Ключові теги: Росія
 

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