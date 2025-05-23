«Ця особа є першопричиною війни» – МЗС України про заяву Путіна щодо «буферної зони»

Заяви російського лідера Володимира Путіна про необхідність створення в Україні «буферної зони» є «дуже показовими» за умов, коли Сполучені Штати, європейські партнери та Україна закликають до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше. Про це ввечері 22 травня заявив речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи висловлювання президента РФ.

«Вони (висловлювання - ред.) демонструють всьому світові, що ця особа є єдиною причиною, або, як вони кажуть, першопричиною цієї війни, і єдиною причиною, чому ця війна досі триває. І ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою до мирних зусиль зараз, і саме на них треба посилювати тиск, щоб примушувати Путіна і Росію до миру, до повного тривалого припинення вогню. А те, що стосується всіляких «буферних зон», - на території Росії може бути буферна зона, саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію», - наголосив речник українського зовнішньополітичного відомства.

З аналогічною заявою в мережі Х виступив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Я нагадую світові, що заяви Путіна про «буферну зону» пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. На нього потрібно чинити більший тиск, щоб припинити цю війну», - написав Сибіга.

Раніше 22 травня Володимир Путін заявив про створення «буферної зони» вздовж кордону з Україною. «Було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону. Наші збройні сили зараз це завдання вирішують», - сказав він на нараді з урядовцями.

Раніше цього тижня Путін зустрівся з керівництвом муніципалітетів Курської області, під час якої голова Глушковського району Павло Золотарьов попросив Путіна створити буферну зону в Сумській області. Путін запитав, якої глибини має бути ця буферна зона, і Золотарьов заявив, що Росія повинна захопити «принаймні Суми (місто)», і натякнув, що Росія має бути «більшою».

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Путін поїхав на Курщину 20 травня й організував зустріч із посадовцями цього регіону, ймовірно, щоб виправдати поновлення планів Росії захопити місто Суми і незаконно анексувати Сумську область.

В ISW нагадують, що західні й українські джерела повідомляли, що російська делегація на українсько-російських переговорах 16 травня у Стамбулі погрожувала захопити Сумщину, щоб створити «зону безпеки».

У Сумській області, що межує з Курською і Бєлгородською областями РФ, - тривають активні бойові дії. Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Сумщини з артилерії, атакують дронами і скидають авіабомби. Від найбільших руйнувань потерпає прикордоння - більшість тамтешніх місцевих жителів залишили свої домівки. На деяких ділянках російські військові хочуть перейти кордон і зайти на територію України, на інших - українські військові переходять кордон і заходять на територію Росії.

На початку минулого року президент Росії Володимир Путін озвучив ідею «демілітаризованої» або «санітарної» зони в Україні, заявивши, що демілітаризована лінія з Україною має забезпечити «безпеку території РФ від далекобійних засобів західного виробництва».

Раніше Путін заявляв, що розгляне можливість створення «буферної зони» під час широкого невдоволення через рейди проукраїнських сил у Бєлгородську область влітку 2023 року.