Путін знову заявив про «буферну зону» вздовж кордону з Україною

Президент РФ Володимир Путін заявив про створення «буферної зони» вздовж кордону з Україною.

«Було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону. Наші збройні сили зараз це завдання вирішують», - сказав він на нараді з урядовцями у четвер.

Днями Путін зустрівся з керівництвом муніципалітетів Курської області, під час якої голова Глушковського району Павло Золотарьов попросив Путіна створити буферну зону в Сумській області. Путін запитав, якої глибини має бути ця буферна зона, і Золотарьов заявив, що Росія повинна захопити «принаймні Суми (місто)», і натякнув, що Росія має бути «більшою».

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Путін поїхав на Курщину 20 травня й організував зустріч із посадовцями цього регіону, ймовірно, щоб виправдати поновлення планів Росії захопити місто Суми і незаконно анексувати Сумську область.

В ISW нагадують, що західні й українські джерела повідомляли, що російська делегація на українсько-російських переговорах 16 травня у Стамбулі погрожувала захопити Сумщину, щоб створити «зону безпеки».

У Сумській області, що межує з Курською і Бєлгородською областями РФ, - тривають активні бойові дії. Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Сумщини з артилерії, атакують дронами і скидають авіабомби. Від найбільших руйнувань потерпає прикордоння - більшість тамтешніх місцевих жителів залишили свої домівки. На деяких ділянках російські військові хочуть перейти кордон і зайти на територію України, на інших - українські військові переходять кордон і заходять на територію Росії.

На початку минулого року президент Росії Володимир Путін озвучив ідею «демілітаризованої» або «санітарної» зони в Україні, заявивши, що демілітаризована лінія з Україною має забезпечити «безпеку території РФ від далекобійних засобів західного виробництва».

Раніше Путін заявляв, що розгляне можливість створення «буферної зони» під час широкого невдоволення через рейди проукраїнських сил у Бєлгородську область влітку 2023 року.