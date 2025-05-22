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АНАЛІТИКА

Міністри фінансів G7 домовилися продовжувати підтримувати Україну, але спільну заяву прийняти не спромоглися - ЗМІ

 

Міністри фінансів країн "великої сімки" (G7) домовилися продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російського вторгнення, однак не змогли погодити спільну заяву, повідомляє Bloomberg.

"Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися продовжувати підтримувати Україну в її захисті від вторгнення Росії, заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль на полях саміту "Великої сімки" в Канаді", - йдеться у повідомленні агентства у четвер.

"Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишатиметься незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7", - сказав Клінгбайл.

Повідомляється, що станом на кінець середи група, до складу якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представлений Європейський Союз, не узгодила остаточну заяву, яка б формалізувала зобов'язання, згадані Клінгбайлем.

Видання зазначає, що переговори перед самітом були оточені невизначеністю, "зокрема щодо того, чи збережуть США за президента Дональда Трампа свою підтримку Києва.

"Ми інтенсивно працюємо над цим - є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити. Але я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо цього", - сказав Клінгбайл про заяву.

Раніше керівник німецького фінансового відомства провів окремі зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими європейськими колегами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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