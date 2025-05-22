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АНАЛІТИКА

Франція відновила постачання пального для винищувачів ЗСУ

 

Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони. Партія, що оцінюється у 85 млн грн, днями вже перетнула кордон, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що це стало можливим завдяки роботі управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони.

"Його фахівці у взаємодії з командуванням Сил логістики ЗСУ опрацювали необхідний перелік документів, підтвердили отримання попередніх обсягів авіаційного пального та актуальну потребу для забезпечення парку винищувачів у складі підрозділів Сил оборони", - сказано в повідомленні.

Завдяки цим заходам Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів.

У серпні 2024 року Міноборони виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних Сил України. Загальна вартість цих склала 1,6 млн грн.

Фахівці Центрального управління контролю якості Міноборони лабораторно дослідили понад 400 проб пально-мастильних матеріалів, серед яких автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, а також мастильні матеріали та спеціальні рідини.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

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