WSJ: Трамп розповів європейським лідерам, що Путін не хоче паузи у війні, бо «перемагає»

Президент США Дональд Трамп у своїй розмові з європейськими лідерами після дзвінка правителю РФ сказав, що той не прагне миру, оскільки відчуває, що "перемагає" - що, водночас, не спонукало Трампа до жорсткіших кроків та не знайшло відображення у його публічних заявах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Wall Street Journal на основі спілкування з трьома джерелами, яким відомий зміст розмови.

За словами співрозмовників, у розмові з європейськими лідерами після дзвінка Путіну у понеділок Трамп сказав, що очільник Кремля "не готовий завершувати війну в Україні, тому що вважає, що перемагає". Це чи не перший випадок, коли така оцінка пролунала від Трампа, і це суперечить його публічним заявам про те, що "Путін прагне миру".

У спільному дзвінку брали участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У розмові з європейцями перед дзвінком Путіну Трамп казав, що готовий застосувати нові санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться погоджуватись на паузу у бойових діях. Та після дзвінка у понеділок, кажуть співрозмовники, Трамп вже змінив думку і не готовий був думати про санкції, але заявив, що хоче швидкого прогресу з переговорами нижчого рівня між українською і російською делегаціями у Ватикані.

Нагадаємо, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила з Папою Римським Левом XIV та отримала від нього підтвердження, що Ватикан готовий стати таким майданчиком.

Ще у неділю Трамп згадав у розмові з європейськими лідерами, що думає відрядити на майбутні переговори України й РФ, очікувано у Ватикані, держсекретаря Рубіо і спецпредставника Кіта Келлога. У понеділок він вже не давав чітких обіцянок щодо ролі США.

Деякі європейські лідери під час розмови у понеділок підкреслили, що результатом перемовин має бути безумовне припинення вогню. Трамп сказав, що йому не подобається термін "безумовне" і що він, мовляв, ніколи його не використовував (хоча, насправді, використовував - зокрема в дописі 8 травня). Європейці врешті погодилися, що не будуть наполягати на цьому слові.

Співрозмовники кажуть, що хоча Трампа поки не вдалося переконати на нові санкції, європейці побачили певний позитив за підсумками усіх цих дипломатичних зусиль - принаймні у тому, що усі переконалися в небажанні Кремля завершувати війну, а європейські держави зрозуміли, що основна роль у подальшій підтримці України переходить до них. Водночас вони не думають, що Трамп зупинить експорт зброї для України - принаймні, доки за неї платитимуть або Європа, або Україна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.