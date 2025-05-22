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АНАЛІТИКА

Президент Чехії не виключив розміщення тренувальної військової місії на території України

 

У рамках надання Україні гарантій безпеки після припинення бойових дій та прийняття рішення про розміщення західних сил гарантування на території України Чехія може проводити навчання в Україні українських військових.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 21 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Павел повідомив, що, якщо буде рішення про розміщення західних військ в Україні, Чехія може розгорнути тренувальну місію на українській території.

"Є низка інших можливостей (надання Україні гарантій безпеки), але вони, очевидно, залежатимуть від результату переговорів. Включаючи гіпотетичні сили гарантування, які можуть бути розміщені на території (України). Зараз вони трохи не на часі", - заявив Петр Павел.

"Але якщо буде таке рішення, Чехія може розглянути можливість проведення певних спеціалізованих навчань або в Україні, або на нашій території. І у нас є інші можливості, де ми можемо допомогти Україні у розбудові їхнього власного потенціалу", - додав він.

Він наголосив, що гарантії безпеки Україні "фактично починаються сьогодні з нашої рішучої підтримки України, щоб зробити її якомога сильнішою на майбутніх переговорах".

"Тому що чим слабша позиція України на початку, тим гірші гарантії на майбутнє", - пояснив президент Чехії.

"Другий аргумент - найсильнішою гарантією безпеки України буде сильна і добре оснащена українська армія. І це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу допомогу, спеціалізовану підготовку, надаючи обладнання та співпрацюючи з українськими військовими", - впевнений Павел.

Ключові теги: Чехія
 

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