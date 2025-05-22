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США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо
23:58 21.05.2025 |
США проведуть аналіз всієї наданої Україні допомоги, заявив державний секретар Марко Рубіо, виступаючи перед парламентом в середу, 21 травня.
"Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована. У нас є генеральні інспектори, у нас є спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати, і якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", - заявив він.
Він зазначив, що головною метою залишається припинення бойових дій.
"Я думаю, що ширший момент, і це той, який ви зазначаєте, полягає в тому, що ми надали Україні надзвичайну допомогу, але ця війна тепер має закінчитися. Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується лише переговорним врегулюванням, і чим швидше вона закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань. І це головний пріоритет президента - покласти край війні раз і назавжди", - наголосив Рубіо.
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