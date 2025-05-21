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Обраний президент Румунії – проти участі у потенційному західному контингенті в Україні
12:41 21.05.2025 |
Обраний президент Румунії Нікушор Дан вважає, що Румунія може надавати значну операційну підтримку західним союзникам у рамках потенційного стримуючого контингенту в Україні, але не має сама долучатися до нього.
Як повідомляє "Європейська правда", такі слова Нікушора Дана наводить Politico.
Коментуючи потенційну роль Румунії у контингенті західних союзників в Україні, обговорення щодо якого тривають, Нікушор Дан сказав, що підтримує надання партнерам різноманітної підтримки для цього, проте виступає проти участі румунських військових у контингенті.
"Щодо великої операційної підтримки на території Румунії - так. Щодо участі у контингенті, який гарантуватиме підтримання миру в Україні - ні. Думаю, це було б не дуже доречно - через напругу, яка вже і так існує між Румунією та Росією", - зазначив він.
Дан також наголосив, що "будь-що про Україну має вирішуватися і погоджуватися самою Україною".
Він додав, що "не оптимістичний" щодо шансів досягти якогось миру у близькій перспективі, та схвально висловився про те, що країни Європи об'єднали зусилля і вирішили продовжити підтримку України, доки вона зможе домовлятися про мир на прийнятних умовах.
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